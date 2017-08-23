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13:58 | Футбол — Испания

СМИ: Криштиану Роналду может уйти из "Реала" из-за дисквалификации

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Воскресенье. Барселона. "Барселона" - "Реал" - 1:3. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (№7) получил две желтые карточки от Рикардо ДЕ БУРГОСА БЕНГОЭЧЕА за три минуты.За что наказан Роналду? Судья забыл, кто главный на поле

 

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может уйти из клуба. Об этом сообщили люди из ближайшего окружения португальца. Во многом это связано с 5-матчевой дисквалификацией форварда за толчок судьи в матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Игрок уже пропустил два матча.

В данный момент Роналду сконцентрирован только на работе, – приводит El Pais слова человека из близкого окружения Криштиану Роналду. – Он тренируется с командой, как и всегда, однако мы не можем гарантировать, что Криштиану останется в "Реале". Посмотрим, как будут развиваться события до 31 августа.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Belousov

Кто-то еще всерьез воспринимает эти слухи о вероятном уходе?

14:41

Tom Sowyer

PR

14:39

letmebetomorrow

начинается... продолжается...

14:06