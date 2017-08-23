СМИ: Криштиану Роналду может уйти из "Реала" из-за дисквалификации

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может уйти из клуба. Об этом сообщили люди из ближайшего окружения португальца. Во многом это связано с 5-матчевой дисквалификацией форварда за толчок судьи в матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Игрок уже пропустил два матча.

​– В данный момент Роналду сконцентрирован только на работе, – приводит El Pais слова человека из близкого окружения Криштиану Роналду. – Он тренируется с командой, как и всегда, однако мы не можем гарантировать, что Криштиану останется в "Реале". Посмотрим, как будут развиваться события до 31 августа.