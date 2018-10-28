СМИ: Конте прервет свой отпуск в Египте для подписания контракта с "Реалом"

Руководство "Реала" планирует в ближайшие часы уволить главного тренера Хулена Лопетеги. Сегодня "королевский клуб" разгромно уступил "Барселоне"в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице.

Наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера "Реала" является Антонио Конте. Как утверждает Tiempo de Juego, 49-летний итальянец сегодня прервет свой отпуск в Египте и вылетит в Лондон, где он проживает в данный момент.

Ранее сообщалось, что "Реал" может объявить о назначении Конте уже завтра.

Напомним, ранее Конте был главным тренером "Челси", "Ювентуса" и сборной Италии.

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