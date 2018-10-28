СМИ: В понедельник Конте возглавит "Реал"

Руководство "Реала" планирует в ближайшие часы уволить главного тренера Хулена Лопетеги. Сегодня "королевский клуб" разгромно уступил "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице.

Как утверждает Onda Cero, в понедельник днем "Реал" объявит о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. 49-летний итальянец все еще не расторг контракт с "Челси", однако лондонский клуб будет счастлив, если специалист возглавит "сливочных", ведь в таком случае соглашение будет разорвано без длительной судебной тяжбы.

Напомним, Конте был главным тренером "Челси", "Ювентуса" и сборной Италии.

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