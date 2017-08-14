СМИ: Гарай пока не принял решение о переходе в "Спартак"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай пока еще не определился с переходом в "Спартак", сообщает Superdeporte. Агент 30-летнего аргентинца в прошлый четверг прилетал в Испанию для переговоров с клубом, однако игрок взял время на раздумья.

Испанский клуб хочет компенсировать сумму, которая была потрачена прошлым летом на приобретение защитника у "Зенита". Тогда "Валенсия" заплатила 24 миллиона евро.

Также ранее СМИ писали об интересе к Гараю со стороны "Интера" и "Ювентуса".