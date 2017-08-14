СМИ: Гарай пока не принял решение о переходе в "Спартак"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай пока еще не определился с переходом в "Спартак", сообщает Superdeporte. Агент 30-летнего аргентинца в прошлый четверг прилетал в Испанию для переговоров с клубом, однако игрок взял время на раздумья.
Испанский клуб хочет компенсировать сумму, которая была потрачена прошлым летом на приобретение защитника у "Зенита". Тогда "Валенсия" заплатила 24 миллиона евро.
Также ранее СМИ писали об интересе к Гараю со стороны "Интера" и "Ювентуса".
футбол>2018
Никому не нужен этот великий псевдонародный клуб!!!
14:22
Zlobny
kim-1965, какой здравый человек будет пировать в тот момент, когда земля горит под ногами? Лукойл под огромным давлением, открытие уже отжимают - чего вы ждёте в такой ситуации и адекватны ли ваши ожидания??? Уже за то, что есть, что не бросают пока нужно быть благодарными.
14:16
titan2313
Да он не в какой Спартак и не собирается! Это всё видимость работы как и всё в РФ!
14:14
kim-1965
Никаких покупок за 20 млн. у Спартака не будет - кое кого жаба задушит. Соответственно, ни Гарая, ни Луана можно не ждать. Расчет на то, что найдут кого-то за 10 млн., и он окажется вторым Промесом. Т.е. на то, что незаряженная палка второй раз за несколько лет выстрелит. Но незаряженная палка стреляет не чаще, чем раз, в 10 лет) Очень жаль, что у Спартака такой трусливый владелец, ведь можно было выстрелить и в ПЛ, и в ЛЧ, да и деньги отбить.
13:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Похоже вся селекция Спама закончится подписанием "великого" армянского игрочищи- Пососяна. Пососян всю свою жись мечтал играть за Шпортаг. Факт.
13:47
Гаттузо Крут!!!!!!#!
у-ха-ха-ха-ха! А он собирался? Да даже если у него и промелькнула такая мысль, она сразу разбилась о суровый взгляд беременной жены и он тут же включил дурачка и задний ход.
13:45
Drek
Зачем Гараю Интер или Ювентус,когда есть удивительное предложение из лучшего клуба,лучшей лиги в Европе.Ведь в согаз уже не актуально ехать за деньгами, для этого есть богатые китайские клубы и Гарай это знает лучше всех.Выходит ехать только из-за большой любви к ромбику7
13:43
Разбанен досрочно
ну совсем никто не хочет идти в великий клуп "известный на весь футбольный мир!". (с) местные сектанты.
13:39