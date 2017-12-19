СМИ: ФИФА вновь может запретить "Барселоне" покупать игроков

Руководство ФИФА рассмотрит жалобу "Атлетико" на "Барселону", информирует AS. Ранее стало известно, что поводом для недовольства мадридского клуба стали переговоры каталонцев с нападающим Антуаном Гризманном без ведома "матрасников".
Отмечается, что сначала жалоба мадридцев будет рассмотрена Комитетом по статусу игрока ФИФА, после этого дело может попасть в Дисциплинарный комитет организации. Если в ФИФА найдут факт нарушения сине-гранатовыми переговорного процесса по форварду – клубу грозит как денежный штраф, так и запрет на осуществление трансферов.
Напомним, что ФИФА ранее уже запрещала "Барселоне" заявлять приобретенных футболистов на сезон из-за махинаций при подписании молодых футболистов.
EvgV
Мощно придумал баламут . Но тогда уж сразу на историческую родину - в Мессопотамтию
00:47
баламошка
Пусть сволочи вернут Месси на родину! В Спартак!
00:20