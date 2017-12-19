23:37 19 декабря | Футбол — Испания

СМИ: ФИФА вновь может запретить "Барселоне" покупать игроков

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Руководство ФИФА рассмотрит жалобу "Атлетико" на "Барселону", информирует AS. Ранее стало известно, что поводом для недовольства мадридского клуба стали переговоры каталонцев с нападающим Антуаном Гризманном без ведома "матрасников".

Отмечается, что сначала жалоба мадридцев будет рассмотрена Комитетом по статусу игрока ФИФА, после этого дело может попасть в Дисциплинарный комитет организации. Если в ФИФА найдут факт нарушения сине-гранатовыми переговорного процесса по форварду – клубу грозит как денежный штраф, так и запрет на осуществление трансферов.

Напомним, что ФИФА ранее уже запрещала "Барселоне" заявлять приобретенных футболистов на сезон из-за махинаций при подписании молодых футболистов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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EvgV

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