"Севилья" в меньшинстве проиграла "Бетису" в дебютном матче Промеса

"Севилья" проиграла "Бетису" со счетом 0:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Испании. Гол забил Хоакин Санчес на 80-й минуте. На 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Роке Меса.

На 87-й минуте в составе "Севильи" защитника Симона Кьера заменил вингер Квинси Промес. 26-летний игрок сборной Голландии дебютировал в составе новой команды.

"Бетис" набрал четыре очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. У "Севельи" также четыре балла, но она располагается на 13-м месте.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

"Бетис" - "Севилья" - 1:0 (0:0)

Гол: Хоакин, 80.

"Бетис": Пау Лопес, Манди, Феддаль, Бартра (Сидней, 88), Тельо, Виллиам Карвалью (Хоакин, 75), Каналес, Гуардадо, Фирпо, Инуи, Лорен Морон (Санабрия, 59).

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Гомес, Кьер (Промес, 87), Хесус Навас, Банега, Меса, Сарабия, Васкес (Гоналон, 61), Арана (Алейш Видаль, 85), Андре Силва.

Предупреждения: Виллиам Карвалью, 30. Меркадо, 42. Андре Силва, 45+1. Меса, 45+3. Каналес, 64. Кьер, 71. Хоакин, 81. Сарабия, 82.

Удаление: Меса, 66.

Судья: Хиль Мансано.

02 сентября. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".