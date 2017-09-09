"Севилья", соперник "Спартака" по Лиге чемпионов, разгромила "Эйбар"

"Севилья" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании разгромила "Эйбар" (3:0). Голами в составе команды Эдуардо Бериссо во втором тайме отметились Гансу, Виссам Бен Йеддер и Нолито.

"Севилья" – соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

"Севилья" – "Эйбар" – 3:0 (0:0)

Голы: Гансу, 46 (1:0). Бен Йеддер, 76 (2:0). Нолито, 90+2 (3:0).

"Севилья": Рико, Каррису, Меркадо (Коршья, 72), Эскудеро, Лангле, Хесус Навас (Корреа, 79), Н`Зонзи, Гансу (Гайс, 87), Сарабия, Бен Йеддер, Нолито.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель (Бебе, 79), Оливейра, Капа, Инуи (Ривера, 62), Дани Гарсия, Эскаланте, Кике, Серхио Энрич, Алехо (Пенья, 40).

Предупреждения: Эскудеро, 4. Хосе Анхель, 30.

Судья: Матеу Лаос.