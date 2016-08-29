15:01 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос: "Касильяс - первый капитан сборной Испании"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос выразил недоумение в связи с решением нового главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги не вызывать в национальную команду вратаря Икера Касильяса. Рамос, являющийся капитаном "красной фурии" в отсутствие Касильяса, заявил, что экс-вратарь "Реала" является главным лидером сборной.

– Все удивлены тому, что такой легендарный футболист как Касильяс не находится в составе сборной, – цитирует местная федерация футбола Рамоса. – Икер – наш первый капитан, его отсутствие в заявке стало для меня неожиданностью. Я разговаривал с Касильясом очень долго. Не мне комментировать эту ситуацию, нужно уважать решение тренера.

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