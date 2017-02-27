Серхио Рамос: "Алвес - человек, который сначала любит Бразилию, потом Испанию, а потом Италию"

Капитан "Реала" Серхио Рамос ответил защитнику "Ювентуса" Дани Алвесу, который ранее заявил, что испанец не имеет права обижаться на оскорбления со стороны болельщиков "Севильи", поскольку не оставил своего следа в клубе. Ранее бразилец подчеркнул, что оставил в истории "Севильи" больший след, чем ныне выступающий за мадридцев воспитанник клуба.

– Эти слова произнес Алвес, который один год любит Бразилию, на следующий – Испанию, а потом Италию, – цитирует Marca Рамоса. – Мои чувства нельзя измерить трофеями, ты рождаешься "севильистом" или нет. И на это не повлияют чьи-то слова.