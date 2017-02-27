13:53 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос: "Алвес - человек, который сначала любит Бразилию, потом Испанию, а потом Италию"

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Капитан "Реала" Серхио Рамос ответил защитнику "Ювентуса" Дани Алвесу, который ранее заявил, что испанец не имеет права обижаться на оскорбления со стороны болельщиков "Севильи", поскольку не оставил своего следа в клубе. Ранее бразилец подчеркнул, что оставил в истории "Севильи" больший след, чем ныне выступающий за мадридцев воспитанник клуба.

– Эти слова произнес Алвес, который один год любит Бразилию, на следующий – Испанию, а потом Италию, – цитирует Marca Рамоса. – Мои чувства нельзя измерить трофеями, ты рождаешься "севильистом" или нет. И на это не повлияют чьи-то слова.

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Материалы REN-TV

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