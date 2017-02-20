Дани Алвес: "Серхио Рамос клялся в любви к "Севилье", а потом перешел в "Реал"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес, ранее выступавший за "Севилью", отметил, что болельщики клуба из Андалусии оскорбляют капитана "Реала" Серхио Рамоса, поскольку затаили на него обиду. Алвес подчеркнул, что оставил в истории "Севильи" больший след, чем ныне выступающий за мадридцев воспитанник клуба.

– Конфликт болельщиков "Севильи" с Рамосом – очень деликатная тема, – цитирует ABC Алвеса. – Безусловно, нельзя оскорблять футболиста, но и удивляться этому тоже не стоит. Проблема состоит в том, что перед уходом в "Реал" Рамос клялся в вечной любви к "Севилье". Болельщики это помнят и затаили на игрока злобу и обиду.

Рамос не оставил своего следа в истории "Севильи", чтобы не праздновать голы в ворота экс-клуба, но и требовать уважения от болельщиков он тоже не может. Я же отыграл за "Севилью" шесть лет и выиграл много титулов.