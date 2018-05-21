Серхио Бускетс: "Надеюсь, еще наслажусь игрой с Иньестой в сборной Испании"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс отметил, что уход из команды Андреса Иньесты является огромной потерей для игроков и болельщиков сине-грантовых.

- С одной стороны, для меня большая честь - отдать дань уважения Иньесте, - приводит слова Бускетса Mundo Deportivo. - С другой, я испытываю грусть и тоску, так как мы знаем, что он покидает "Барселону" после стольких лет. Надеюсь, я еще наслажусь игрой с Иньестой в сборной Испании, но для нашего клуба и его болельщиков это огромная потеря. У меня наворачиваются слезы на глазах.

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