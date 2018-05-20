Болельщики "Барселоны" проводили Иньесту масштабным перфомансом. Видео

Болельщики "Барселоны" встретили полузащитника команды Андреса Иньесту, который проводит последний матч за каталонцев, масштабным перфомансом на весь стадион. А футболисты "Реал Сосьедада", с которым "Барселона" встречается в 38 туре чемпионата Испании, устроили 34-летнему испанцу почетный коридор.

В момент выхода Иньесты и партнеров из подтрибунного помещения стадион окрасился сине-гранатовыми плашками, также болельщики выложили игровой номер полузащитника - восьмерку - в виде бесконечности. На центральной трибуне появились слова: Infinit Iniesta (Бесконечный Иньеста).

Напомним, Иньеста играет за "Барселону" с 2002 году. За это время вместе с клубок он выиграл 32 трофея.