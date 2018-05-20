Болельщики "Барселоны" проводили Иньесту масштабным перфомансом. Видео

Болельщики "Барселоны" встретили полузащитника команды Андреса Иньесту, который проводит последний матч за каталонцев, масштабным перфомансом на весь стадион. А футболисты "Реал Сосьедада", с которым "Барселона" встречается в 38 туре чемпионата Испании, устроили 34-летнему испанцу почетный коридор.
В момент выхода Иньесты и партнеров из подтрибунного помещения стадион окрасился сине-гранатовыми плашками, также болельщики выложили игровой номер полузащитника - восьмерку - в виде бесконечности. На центральной трибуне появились слова: Infinit Iniesta (Бесконечный Иньеста).
Напомним, Иньеста играет за "Барселону" с 2002 году. За это время вместе с клубок он выиграл 32 трофея.
11 players. 11 Young Ambassadors. 1 amazing experience!⁰#GoalsBeyondTheGame #GlobalGoals @RakutenArena pic.twitter.com/vW9q3BATJL– FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.
📍 Camp Nou 🔵🔴– FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.
💙❤ #infinit8iniesta pic.twitter.com/axRTo8ZTit