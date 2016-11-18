Сауль Ньигес: "Атлетико" обыграет "Реал" со счетом 1:0, гол забьет Гризманн"

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес в преддверии игры 12-го тура чемпионата Испании против "Реала" выразил уверенность в победе своей команды. Матч состоится 19 ноября на "Висенте Кальдерон" и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Нас ждет особенный матч, – цитирует AS Сауля. – Во-первых, это последнее мадридское дерби на "Висенте Кальдерон". Во-вторых, мы заметно отстаем от соперника в турнирной таблице, и необходимо сократить этот разрыв. Победа над "Реалом" подарит "Атлетико" шанс. Думаю, мы выиграем со счетом 1:0, а гол забьет Гризманн.