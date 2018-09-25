Россиянин сделал предложение девушке во время матча "Валенсии"

15 сентября "Валенсия" сыграла вничью с "Бетисом" в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Месталья" и завершилась вничью 0:0. Прямо во время матча россиянин сделал предложение своей девушке.
Как рассказал молодой человек в интервью пресс-службе "Валенсии", он проживает в Москве, но неистово болеет за "летучих мышей", поэтому и решил посетить игру с "Бетисом" вживую. После окончания встречи возлюбленные сфотографировалась в подтрибунном помещении с хавбеком "Валенсии" Денисом Черышевым.
❤️💍– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 сентября 2018 г.
Ion es un valencianista 🇷🇺 que no quiso perder la oportunidad de perdirle matrimonio a su novia en Mestalla ante la 👁️ de miles de espectadores 🏟️😍
¡VIVA EL AMOR! ⚫️🦇⚪️ pic.twitter.com/w6RzhHOpKl
Загрузка...