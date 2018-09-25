16:33 | Футбол — Испания

Россиянин сделал предложение девушке во время матча "Валенсии"

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15 сентября "Валенсия" сыграла вничью с "Бетисом" в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Месталья" и завершилась вничью 0:0. Прямо во время матча россиянин сделал предложение своей девушке.

Как рассказал молодой человек в интервью пресс-службе "Валенсии", он проживает в Москве, но неистово болеет за "летучих мышей", поэтому и решил посетить игру с "Бетисом" вживую. После окончания встречи возлюбленные сфотографировалась в подтрибунном помещении с хавбеком "Валенсии" Денисом Черышевым.   

 

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