Россиянин сделал предложение девушке во время матча "Валенсии"

15 сентября "Валенсия" сыграла вничью с "Бетисом" в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Месталья" и завершилась вничью 0:0. Прямо во время матча россиянин сделал предложение своей девушке.

Как рассказал молодой человек в интервью пресс-службе "Валенсии", он проживает в Москве, но неистово болеет за "летучих мышей", поэтому и решил посетить игру с "Бетисом" вживую. После окончания встречи возлюбленные сфотографировалась в подтрибунном помещении с хавбеком "Валенсии" Денисом Черышевым.