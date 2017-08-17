Роналду отпраздновал победу в Суперкубке Испании с "Реалом" на поле

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который был дисквалфицирован на 5 матчей, отпраздновал победу в Суперкубке Испании вместе с одноклубниками на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу". Мадридцы сегодня в ответном матче переиграли "Барселону"​ (2:0) и в 10-й раз в истории выиграли трофей. Португальский форвард наблюдал за игрой с трибуны.

Напомним, Роналду был отстранен на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"