Роналду опроверг обвинения в изнасиловании

Агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш на своем сайте Gestifute выступил с заявлением по поводу появившейся сегодня в интернете информации о том, что звезда сборной Португалии в 2009 году изнасиловал девушку. Немецкий портал Der Spiegel со ссылкой на источники в Football Leaks сегодня написал, что представители португальца заплатили в общей сложности 375 тысяч евро за молчание жертве.

"Немецкая газета Der Spiegel сегодня опубликовала большой материал об обвинениях в изнасиловании в адрес Криштиану Роналду, которое якобы случилось почти 8 лет. Это часть журналистской фантастики.

Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать и подтвердить эту историю. Весь сюжет основан на неподписанных документах и воображении. Письмо было послано предполагаемыми жертвами, но Криштиану никогда не получал его. Игрок намерен выступить против этого медийного органа всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Обвинение в изнасиловании является отвратительным и постыдным обвинением, которое не может остаться безнаказанным", - говорится в сообщении.