Ривалдо вошел в число сотрудников "Барселоны"

Бывший полузащитник "Барселоны" Ривалдо стал сотрудником каталонской команды, информирует клубная пресс-служба. Бразилец присоединился к команде каталонцев FCB Legends, которая участвует в благотворительных матчах и является послом "Барселоны" по всему миру.
Хавбек выступал за испанскую команду с 1997 по 2002 год. За это время Ривалдо дважды стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Европы и Кубок Испании.
FC Barcelona legend Rivaldo pays a visit to the Camp Nou: https://t.co/z6BQ6AMkzW pic.twitter.com/waNv01LXO7– FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 января 2017 г.