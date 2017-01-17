Ривалдо вошел в число сотрудников "Барселоны"

Бывший полузащитник "Барселоны" Ривалдо стал сотрудником каталонской команды, информирует клубная пресс-служба. Бразилец присоединился к команде каталонцев FCB Legends, которая участвует в благотворительных матчах и является послом "Барселоны" по всему миру.

Хавбек выступал за испанскую команду с 1997 по 2002 год. За это время Ривалдо дважды стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Европы и Кубок Испании.