"Реал" - "Валенсия": Гарай сыграет с первых минут, Черышев - вне заявки

Стали известны стартовые составы "Реала" и "Валенсии" на матч 14-го тура чемпионата Испании. С первых минут в составе "летучих мышей" появится бывший защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай. Воспитанник "Реала", полузащитник сборной России Денис Черышев продолжает восстанавливаться от травмы и не попал в заявку на игру.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Регийон - Льоренте, Модрич, Себальос - Бэйл, Бензема, Васкес.

"Валенсия": Нету - Васс, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер, Кокелен, Парехо, Гедеш - Гамейро, Мина.

"Реал" - "Валенсия": чемпионат Испании по футболу, 1 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.45 по московскому времени