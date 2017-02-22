23:44 22 февраля | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" установил клубный рекорд, забив в 43 матчах подряд

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"Реал" установил клубный рекорд в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:2). Криштиану Роналду поразил ворота соперника в концовке первого тайма, таким образом продлив голевую серию мадридцев до 43 матчей. Последний раз мадридцы не смогли забить 26 апреля 2016 года в полуфинале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:0). С тех пор они провели 113 мячей. 

Абсолютный рекорд Испании принадлежит "Барселоне", которая в сезонах-1942/43 и 1943/44 забивала в 44 матчах подряд. Таким образом, для его повторения "Реал" должен поразить ворота "Вильярреала" в игре 26 февраля.

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Материалы REN-TV

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