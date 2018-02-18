"Реал Сосьедад" разгромил "Леванте"

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" в родных стенах нанес разгромное поражение "Леванте" со счетом 3:0. В составе баскского клуба отличились полузащитники Хаби Прието и Серхио Каналес, а также нападающий Хуанми.

"Реал Сосьедад" занимает 12-е место турнирной таблицы ла лиги, "Леванте" - 17-е.

Чемпионат Испании

Примера

24-й тур

"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 3:0 (2:0)

Голы: Прието, 10 - с пенальти (1:0). Хуанми, 38 (2:0). Каналес, 55 (3:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Элустондо, Одриосола (Горосабель, 81), Прието (Каналес, 13), Сурутуса, Ильярраменди, Агиррече, Хуанми, Оярсабаль (Субельдия, 68).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке (Рочина, 55), Постиго, Чема, Дукуре, Кампанья, Моралес, Лукич (Рохер, 46), Паццини (Боатенг, 59), Хасон.

Предупреждения: Лукич, 9. Чема, 60.

Судья: Хайме Латре.

18 февраля. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.

Турнирная таблица чемпионата Испании