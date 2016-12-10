20:06 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал Сосьедад" продлил безвыигрышную серию "Валенсии"

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В матче 15-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле одолел "Валенсию" – 3:2. Дублем у хозяев отметился Жозе Виллиан. При этом баски еще и не реализовали пенальти. Этот успех позволил их команде подняться на четвертое место.

"Валенсия" не может победить на протяжении уже семи туров. Подопечные Чезаро Пранделли занимают 17-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Ла лига

15-й тур

"Реал Сосьедад" – "Валенсия" – 3:2 (2:1)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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