"Реал Сосьедад" продлил безвыигрышную серию "Валенсии"

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле одолел "Валенсию" – 3:2. Дублем у хозяев отметился Жозе Виллиан. При этом баски еще и не реализовали пенальти. Этот успех позволил их команде подняться на четвертое место.

"Валенсия" не может победить на протяжении уже семи туров. Подопечные Чезаро Пранделли занимают 17-ю строчку в турнирной таблице.

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15-й тур

"Реал Сосьедад" – "Валенсия" – 3:2 (2:1)