"Реал" прибыл в Африку на матч Кубка Испании

Футболисты "Реала" прибыли в испанский город Мелилья, который находится в Африке, являясь анклавом на территории Марокко. Здесь мадридцы проведут матч Кубка Испании с клубом "Мелилья", который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Напомним, что этот матч станет первым для "Реала" под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари. Он занял этот пост после отставки Хулена Лопетеги, который был уволен после поражения от "Барселоны" со счетом 1:5 в матче чемпионата Испании.