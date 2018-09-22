"Реал" Мадрид – "Эспаньол": прямой эфир, трансляция – в 21.45 (видео)

В эти выходные состоится пятый тур чемпионата Испании. В Мадриде "Реал" примет "Эспаньол". Встреча состоится на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 21.45 по московскому времени. "Королевский клуб" в минувшем туре потерял очки в игре с "Атлетиком" и теперь отстает от лидирующей "Барселоны" на два очка. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно. В том числе они увидят и встречу "Реала" с "Эспаньолом" на любом удобном устройстве. Трансляция будет на этой стране.