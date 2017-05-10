Рафинья задумался об уходе из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара рассматривает возможность ухода из клуба летом, сообщает Sport. Игрок считает, что он может потерять место в составе после ухода главного тренера Луиса Энрике.

Бразилец хочет поехать на чемпионат мира 2018 года в составе своей сборной, для этого ему нужна постоянная игровая практика. Рафинья уже сообщил о своем желании руководству "Барселоны". Сине-гранатовые планируют выручить за игрока не меньше 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья выходил на поле в 18 матчах, в которых он забил 6 голов и сделал 2 голевых паса.