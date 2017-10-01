Президент "Барселоны": "Перенос игры с "Лас-Пальмасом" стоил бы нам шести очков"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что если бы матч 7-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" был перенесен – Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) засчитала бы каталонцам техническое поражение, а также лишила бы клуб трех очков в турнирной таблице.

Проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходит без зрителей. Ранее сообщалось, что встреча может быть отменена. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

– Перенос игры стоил бы нам шести очков, – сказал для клубного телевидения Бартомеу. – Нам бы засчитали техническое поражение 0:3, а также лишили бы трех очков. Лига не позволила нам перенести встречу.

Ранее "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев о переносе игры и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании.

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //

Месси – в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Лас-Пальмасом" //

Фанатская трибуна "Барселоны": "Если клуб не отменит матч – это сделаем мы" //

Матч "Барселона" – "Лас-Пальмас" пройдет без зрителей