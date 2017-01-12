Пепе отказался от переезда в Китай из-за чемпионата мира-2018

Защитник "Реала" Пепе передумал и хочет продлить контракт с командой, информирует A Bola. Ранее сообщалось о том, что португалец не соглашался на продление соглашения с мадридцами из-за баснословного предложения одного из клубов Китая. Теперь же, согласно источнику, 33-летний футболист передумал и готов поставить свою подпись под контрактом с "Реалом", который будет действовать до лета 2018 года. Зарплата футболиста составит пять миллионов евро за сезон.

Главной причиной такого решения Пепе называется предстоящий в 2018 году чемпионат мира в России. По мнению футболиста, который хочет в составе сборной Португалии принять участие в турнире, из действующего клуба попасть в команду будет проще, чем из Поднебесной.