Отец Черышева: "Денис был заменен из-за ушиба. Ничего страшного"

Отец нападающего "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий заявил, что футболист был заменен в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1) из-за ушиба.

- Это просто ушиб, который произошел во время столкновения с Артемом Дзюбой в матче сборной, - сказал Дмитрий Черышев в интервью ТАСС. - Там была просто небольшая опухоль, сделали резонансную томографию - ничего страшного не оказалось. Просто повреждение мешало бегать и играть на 100 процентов. Чтобы не мешаться на поле, он попросил замену, но в целом все в порядке.

В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за "Валенсию", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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