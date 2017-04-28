"Новую Месталью" введут в строй в 2021 году

Дата введения в строй нового стадиона футбольного клуба "Валенсия" перенесена на 2021 год. Об этом сообщил директор клуба по развитию бизнеса Хулиан Салас во время своего московского мастер-класса для студентов факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес–школы RMA.

– Это довольно долгая и печальная история, – рассказал Салас. – Строительство "Новой Местальи" мы начали еще десять лет назад, в 2007 году. Однако этому проекту было не суждено осуществиться – там было много препятствий и финансового, и политического, и даже коррупционного плана.

В итоге тот проект, автором которого изначально был английский архитектор Марк Фенвик, к настоящему моменту морально устарел, и от него пришлось отказаться. В будущем году мы на том же месте фактически заново начнем строить новую арену уже по другому проекту, который впервые был представлен в 2013-м.

По вместимости она будет ненамного превосходить историческую "Месталью" – 60 тысяч мест против нынешних 55 тысяч. Однако это будет стадион с совершенно другим, ультрасовременным уровнем комфорта, с большим количеством вип-мест и корпоративных лож, что несомненно позволит "Валенсии" существенно нарастить доходы от его эксплуатации. Окончание строительных работ запланировано на 2021 год. Что же касается старой "Местальи", то она после переезда клуба на новый стадион будет разрушена, а землю под ней клуб планирует продать девелоперам под жилую застройку.