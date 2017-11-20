Марко Асенсио: "Мората? Моя ситуация в "Реале" отличается"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ отметил, что его положение в команде отличается от ситуации, которая была в мадридском клубе у нападающего Альваро Мораты. По признаниям действующего форварда "Челси", летом 2015 года он против своей воли вернулся в "Королевский клуб" из "Ювентуса", в итоге просидев весь сезон за спиной Карима Бензема.

– У Альваро была иная ситуация, – цитирует Marca Асенсио. – Мне лишь 21 год, я еще молод, карьера только начинается. Мората же вернулся из "Ювентуса" и хотел играть более заметную роль в клубе.

Матч АПОЭЛ – "Реал" состоится 21 ноября. Начало игры – 22.45 по московскому времени.