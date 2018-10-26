Марк-Андре тер Штеген: "В "Реале" и без Роналду много индивидуально сильных игроков"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген в преддверии матча чемпионата Испании с "Реалом" отметил, что не обращает внимания на проблемы мадридцев. По его словам, у "Реала" и без Криштиану Роналду опасная команда.

– Я не думаю, что один игрок все решает, – цитирует AS тер Штегена. – В "Реале" много индивидуально сильных игроков. Да, Роналду много забивал, играл важную роль в "Реале". Поэтому его уход должен был сказаться. Посмотрим, как "Реал" с этим справится. Для нас же самое главное – сосредоточиться на своей игре, на своих задачах в сезоне.