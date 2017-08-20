Марк-Андре тер Штеген: "Сыграем не за "Барселону", а за мир во всем мире"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген в Твиттере сообщил, что в матче 1-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" команда будет играть не за себя, а за весь город. Напомним, что в четверг автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

– На "Камп Ноу" мы сыграем не просто за "Барселону", а за весь город и мир во всем мире, – написал тер Штеген.

Ранее стало известно, что каталонцы сыграют против "Бетиса" в специальных футболках, посвященных жертвам теракта – вместо фамилий на спинах будет написано Barcelona. Спереди будет хэштег #TotsSomBarcelona ("Мы все – Барселона").

Встреча "Барселона" - "Бетис" состоится сегодня, 20 августа. Начало игры - 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.