Ляпорт попрощался с "Атлетиком"

Защитник Эмерик Ляпорт покинул "Атлетик", сообщает пресс-служба клуба. В ближайшее время 23-летний француз будет представлен в качестве игрока "Манчестер Сити".

– Я хочу поблагодарить всех вас за все, что вы для меня сделали, – цитирует Ляпорта пресс-служба "Атлетика". – Я пришел сюда подростком и вырос здесь как личность и как футболист. Это новая глава, новый вызов в моей футбольной жизни. Я не прощаюсь, я говорю "до встречи". Я покидаю уникальный клуб, который навсегда останется в моей памяти.

Ранее СМИ сообщали, что "Манчестер Сити" заплатит за баска около 70 миллионов евро.