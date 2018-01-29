Защитник Эмерик Ляпорт покинул "Атлетик", сообщает пресс-служба клуба. В ближайшее время 23-летний француз будет представлен в качестве игрока "Манчестер Сити".
– Я хочу поблагодарить всех вас за все, что вы для меня сделали, – цитирует Ляпорта пресс-служба "Атлетика". – Я пришел сюда подростком и вырос здесь как личность и как футболист. Это новая глава, новый вызов в моей футбольной жизни. Я не прощаюсь, я говорю "до встречи". Я покидаю уникальный клуб, который навсегда останется в моей памяти.
Ранее СМИ сообщали, что "Манчестер Сити" заплатит за баска около 70 миллионов евро.
29 января 2018 г.
frhfxet2itnp
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:52
fireman32
Не понял,он француз или баск))?
20:11