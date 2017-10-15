Лука Модрич: "Зидан дал "Реалу" спокойствие и стабильность"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич отметил, что ему очень приятно работать под руководством Зинедина Зидана. По словам хорвата, наставник многое дал каждому игроку в команде.

– Тренировки с Зиданом каждый день – особенные, и нам это нравится, – цитирует AS Модрича. – Успех, которого мы достигли в последние годы, связан с ним. Он дал нам спокойствие и стабильность, создал фантастическую атмосферу. Это гарантирует, что все игроки будут чувствовать себя важными и особенными. Хотя это сложно сделать в топ-клубах. Харизма Зидана тоже сыграла важную роль. Он иногда работает с нами на тренировках, и видно, что Зидан сохранил навыки игрока.