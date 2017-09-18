Луис Муриэль: "Будем бороться с "Релом" и "Барселоной" за победу в чемпионате"

Нападающий "Севильи" Луис Муриэль после победы над "Жироной" (1:0) в 4-м туре чемпионата Испании отметил, что завоевание титула является мечтой для андалусийцев. По его словам, все игроки команды знают, что именно они должны делать на поле.

После четырех туров ла лиги "Севилья" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. У занимающей первую строчку "Барселоны" 12 баллов, в активе идущего четвертым "Реала" 8 очков.

- Победа в чемпионате - это мечта, - цитирует Football Espana Муриэля. - Мы понимаем, что должны конкурировать с такими командами как "Реал" и "Барселона". Они - фавориты, но мы все же будем бороться. Главное, что каждый игрок знает, что он должен делать на поле. Результаты придут.