Луис Энрике: "Я доволен своими игроками вне зависимости от действий соперника"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании над "Эйбаром" (4:0) отметил, что бывает доволен своими игроками вне зависимости от того, насколько хорошо играет соперник. По словам специалиста, позитивная динамика всегда придает игрокам уверенности в собственных силах.

– Я доволен игрой своей командой вне зависимости от того, играл ли соперник в каком-то матче сильнее, или нет, – приводит sport.es слова главного тренера "Барселоны". – Позитивная динамика всегда придает игрокам уверенности в собственных силах. Однако мы все еще далеки от того уровня игры, который нам необходим, чтобы занимать желаемое место в турнирной таблице чемпионата Испании.