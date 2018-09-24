Луис Энрике: "ВАР - лучшее, что случилось с футболом"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что внедрение системы видеопомощи арбитрам позволит уменьшить количество судейских ошибок.

- Внедрение ВАР - фантастическая идея, мне она очень нравится, - приводит слова Энрике Marca. - Мне нравится идея с просмотрами эпизодов игры. Думаю, от этого выиграет каждый, ведь количество судейских ошибок уменьшится. Внедрение ВАР - лучшее, что случилось с футболом.

Энрике возглавил сборную Испании 9 июля 2018 года, подписав 2-летний контракт.

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