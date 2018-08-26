Лопетеги выступает против матчей ла лиги в США

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги поддержал профсоюз испанских футболистов и капитанов команд, выступивших против проведения матчей ла лиги в США.

- Мы думаем о других вещах, но я согласен с игроками, – цитирует тренера Goal.com. - Я думаю, у них есть причины думать то, что они думаю. Это мое мнение. Те, кто решают, должны принять решение. Но если вы спрашиваете мое мнение, то я согласен с игроками.

Ранее сообщалось, что в США будет сыгран матч 21-го тура чемпионата Испании "Жирона" - "Барселона". 16 августа стало известно, что с нового сезона некоторые матчи чемпионата Испании, включая игры между "Реалом" и "Барселоной", будут проходить в Северной Америке. Руководство ла лиги заключило соответствующий контракт с компанией Relevent Sports сроком на 15 лет.