Лионель Месси: "Рад, что ла лига в этом сезоне более конкурентоспособна, чем когда-либо"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рад тому, что в текущем сезоне испанская примера более конкурентоспособна, чем когда-либо. Напомним, что в матче 12-го тура чемпионата Испании каталонская команда уступила "Бетису" (3:4).

- Хорошо, что ла лига в этом сезоне более конкурентоспособна, чем когда-либо, - приводит Marca слова Месси. - Ничто не дается легко, кто угодно может выигрывать. И я бы хотел, чтобы так продолжалось как можно дольше. Голы? Я всегда считал, что их важность главнее, чем их красота.

"Барселона" с 24 очками располагается на первом месте в турнирной таблице ла лиги.

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