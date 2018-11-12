17:43 | Футбол — Испания

Лионель Месси: "Рад, что ла лига в этом сезоне более конкурентоспособна, чем когда-либо"

Обсудить
0

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рад тому, что в текущем сезоне испанская примера более конкурентоспособна, чем когда-либо. Напомним, что в матче 12-го тура чемпионата Испании каталонская команда уступила "Бетису" (3:4).

- Хорошо, что ла лига в этом сезоне более конкурентоспособна, чем когда-либо, - приводит Marca слова Месси. - Ничто не дается легко, кто угодно может выигрывать. И я бы хотел, чтобы так продолжалось как можно дольше. Голы? Я всегда считал, что их важность главнее,  чем их красота.

"Барселона" с 24 очками располагается на первом месте в турнирной таблице ла лиги.

Все о чемпионате Испании - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...