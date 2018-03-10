"Леванте" обыграл "Хетафе" после 15 матчей без побед

"Леванте" на выезде обыграл "Хетафе" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил защитни Коке. Он же заработал удаление спустя 4 минуты после забитого мяча.

Команда из Валенсии одержала победу в чемпионате впервые с ноября 2017 года. Неудачная серия "Леванте" составляла 15 матчей.

Чемпионат Испании

Лига 1

28-й тур

"Хетафе" - "Леванте" - 0:1 (0:0)

Гол: Коке, 79 (0:1).

"Хетафе": Гуаита, Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо (Хименес, 80), Фажр (Сибасаки, 87), Арамбарри, Анхель, Хорхе Молина, Ндиай (Ндокайт, 75).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Кабако, Робер, Кампанья, Моралес, Лерма, Рохер (Барди, 69), Хасон (Боатенг, 59), Иви Лопес (Лукич, 90).

Предупреждения: Кампанья, 3. Анхель, 32. Бруно Гонсалес, 33. Кабако, 33. Педро Лопес, 34. Иви Лопес, 37. Коке, 40. Ндиай, 61. Суарес, 82. Хорхе Молина, 88. Ойер Оласабаль, 90+2. Барди, 90+3.

Удаление: Коке (Леванте), 83.

Судья: Трухильо Суарес.

10 марта. Хетафе. Стадион Coliseum Alfonso Perez.