Лев заявил, что точно не возглавит "Реал"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не станет возглавлять "Реал". Вчера пост наставника "сливочных" остался вакантен после отставки Зинедина Зидана.

- Я полностью это (вероятность стать тренером "Реала". – Прим. "СЭ") исключаю, - приводит Marca слова Лева. - Уверен, что они найдут сильного преемника Зидану. Но не мне об этом беспокоиться, сейчас я с Германией думаю о чемпионате мира.

На пост главного тренера Королевского клуба также претендуют Маурисио Покеттино, Маурицио Сарри и Гути.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с 2016 года.