Лев сменит Зидана, если "Реал" не выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов?

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить "Реал" в следующем сезоне, утверждает AS. 57-летний немец сменит Зинедина Зидана, если "Королевский клуб" не сможет выиграть Лигу чемпионов или чемпионат Испании.

Руководство мадридцев задумалось о смене главного тренера после поражения команды от "Барселоны" (2:3) в матче 33-го тура ла лиги. Помимо Лева "Реал" рассматривает кандидатуры еще двух претендентов - Антонио Конте, возглавляющего "Челси", а также Маурисио Покеттино, работающего в "Тоттенхэме".

На данный момент "Королевский клуб" занимает второе место в чемпионате Испании, имея в своем активе 75 очков, уступая "Барселоне" по дополнительным показателям. В полуфинале Лиги чемпионов "Реалу" предстоит сыграть с "Атлетико".