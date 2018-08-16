Кристиан Павон: "Любой игрок хотел бы выступать в таких клубах, как "Барселона"

Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон отметил, что был бы не против в будущем перейти в "Барселону". 22-летний аргентинец заявил об этом после матча между двумя клубами в Кубке Гампера – "Барселона" обыграла "Бока Хуниорс" со счетом 3:0.

– Я всегда выкладываюсь по полной, чтобы однажды совершить рывок, – цитирует A Bola Павона. – Любой игрок хотел бы выступать в таких клубах, как "Барселона". Здесь очень приятно. У меня были разные предложения, но я хочу поиграть за "Боку" в Кубке Либертадорес. Это личный вызов для меня.