06:35 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Слова Хави? Я выиграл три "Золотых мяча", а он играет в Катаре"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что экс-капитан "Барселоны" Хави пытается привлечь к себе внимание высказываниями о нем. Ранее бывший игрок сборной Испании завил, что португальцу не повезло родиться в одно время с лидером сине-гранатовых Лионелем Месси.

– Я – футболист, которого чаще всего ищут в интернете, – цитирует Sport.es Криштиану Роналду. – Когда Хави говорит обо мне, он пытается привлечь к себе внимание. Он выиграл все кроме "Золотого мяча". А у меня их три. И сейчас он играет в Катаре. Хотя я даже не в курсе, продолжает ли он играть.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сергей Барнаулец

Уел Хавин хавальник.

07:45

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