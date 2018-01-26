Ковачич может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, утверждает Mirror. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью лично заинтересован в услугах 23-летнего хорвата.

Сообщается, что португальский специалист планирует усилить центр поля команды в связи с тем, что летом клуб покинут полузащитники Майкл Кэррик и Маруан Феллаини.

Ковачич перешел в "Реал" из "Интера" в 2015 году, с тех пор он провел за основной состав мадридцев 89 матчей. В этом сезоне хорват из-за травм принял участие лишь в 16 играх "Королевского клуба" во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.