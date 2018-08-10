Коутинью сменил игровой номер в "Барселоне"

"Барселона" на официальном сайте сообщила о том, что полузащитник Филиппе Коутинью сменил игровой номер. 26-летний хавбек, пополнивший состав сине-гранатовых этой зимой, первый сезон в Испании провел под 14-м номером. В сезоне-2018/19 он будет выступать за каталонцев под 7-м номером, который ранее принадлежал Арде Турану.

В дебютном сезоне в составе "Барсы" бразилец принял участие в 22 матчах, забив 10 мячей и сделав 7 результативных передач.

Первый официальный матч каталонцы проведут 12 августа. В матче за Суперкубок Испании команда Эрнесто Вальверде сыграет с "Севильей".