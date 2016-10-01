Кому показал средний палец Видаль?

В Испании разгорается скандал вокруг защитника "Барселоны" Алейша Видаля. Футболист, открыто выражавший недовольство отсутствием игровой практики, на своей странице в Instagram выложил свою фотографию с тренировки, подписав ее смайликом, который демонстрирует средний палец. Болельщики в комментариях к фотографии тут же предположили, что адресован этот смайлик главному тренеру команды Луису Энрике.

Видаль достаточно быстро изменил подпись к фотографии, но ее уже успели запечатлеть испанские СМИ.

"Естественно, мое предыдущее сообщение не относилось к главному тренеру. Этим постом я хотел показать свою усталость от того, что меня обвиняют в нагнетании обстановки внутри коллектива. Я принимаю критику, но не предвзятость и оскорбления. Без сомнений, я буду продолжать борьбу за свое место на поле", – гласит новое сообщение Видаля.

Ранее 27-летний футболист сообщил, что потерял мотивацию тренироваться, поскольку понял, что игровой практики и в этом сезоне у него не будет. На данный момент на счету футболиста один матч в чемпионате Испании.