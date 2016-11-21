Коке: "Стычка с Криштиану Роналду? Это футбол"

Полузащитник "Атлетико" Коке заявил, что не придал значения конфликту с нападающим Криштиану Роналду в игре 12-го тура чемпионата Испании против "Реала" (0:3). Отметим, что сегодня радиостанция COPE опубликовала диалог между Коке и Криштиану Роналду во время их стычки. Испанец назвал португальца геем, на что 31-летний футболист ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат".

– Стычка с Криштиану Роналду? Это футбол, такое в этом виде спорта случается часто, – цитирует Marca Коке. – Все нормально.