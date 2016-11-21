Криштиану Роналду – Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время игры 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (3:0) словесно схлестнулся с полузащитником Коке. Радиостанции COPE стали известны подробности спора между футболистами. Согласно источнику, о диалоге с игроком "матрасников" португалец поделился в раздевалке со своими напарниками.
– Коке назвал меня геем, – сказал Криштиану Роналду.
– Что? – переспросил один из партнеров.
– Он сказал мне: "Ты гей".
– Что будешь делать? – спросил другой напарник по команде.
– Ничего, а что я могу сделать? Он назвал меня геем, я ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат".
Патриот Сибири
POLTOS, чтобы впахивать, как пашет Роналду, нужно быть настоящим мужиком. Гей или нет - не наше дело. Тем более, что он, как и требуют патриоты Путина, свою личную жизнь напоказ не выставляет, умы мальчиков руССкого мира не растлевает.
11:55
Блудный Свин
фрочо - это не гей, а кое что другое... в оригинале звучит по другому!!!
11:53
vsvtjo
Сказал бы он такое Винни Джонсу?
11:36
POLTOS
Футболист замечательный, но сколько голов ни забивай, образ дырявого набриолиненного полукокера всё перечеркивает. В России он никогда не получит признания из-за своего гомосексуального имиджа. У нас скорее будут помнить таких брутальных пацанов как Сергей Горлукович, Пол Гаскойн, Тони Адамс, Дженнаро Гаттузо. А Криштиану пусть боготворят четырнадцатилетние девочки…
10:41
Митяй Антибомж
Зашквар.
10:35
баламошка
Flamenco///////////////////////////////////Это признание только для такого энцефалопата-барсаглорика как ты. Иди танцуй отсюда, лол.
09:54
lyutik
Вот, оказывается, чем надо деньги зарабатывать! Много денег! А мы, идиоты, ходим на заводы, в офисы, работаем по 10 часов с одним выходным в неделю, а денег как не было, так и нет. Подставь дупло и ты в шоколаде!
09:39
Flamenco
баламошка Теперь весь день будет слышен радостный стук маленьких пальчиков болельщиков Барсы по клавиатуре. 09:26 ___________________________________________________________________________________________________________ ... читать умеешь? или такой же, как твой кумир?
09:32
баламошка
Теперь весь день будет слышен радостный стук маленьких пальчиков болельщиков Барсы по клавиатуре.
09:26
Flamenco
Кристина сама призналась))) Интересно: насколько обрадуются поклонники Криштиану?
09:25