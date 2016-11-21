Криштиану Роналду – Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время игры 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (3:0) словесно схлестнулся с полузащитником Коке. Радиостанции COPE стали известны подробности спора между футболистами. Согласно источнику, о диалоге с игроком "матрасников" португалец поделился в раздевалке со своими напарниками.

– Коке назвал меня геем, – сказал Криштиану Роналду.

– Что? – переспросил один из партнеров.

– Он сказал мне: "Ты гей".

– Что будешь делать? – спросил другой напарник по команде.

– Ничего, а что я могу сделать? Он назвал меня геем, я ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат".