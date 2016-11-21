09:03 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду – Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время игры 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (3:0) словесно схлестнулся с полузащитником Коке. Радиостанции COPE стали известны подробности спора между футболистами. Согласно источнику, о диалоге с игроком "матрасников" португалец поделился в раздевалке со своими напарниками.

 
Суббота. Мадрид. "Атлетико" – "Реал" – 0:3. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ празднует второй гол в ворота хозяев.Роналду-шоу в последнем дерби на "Висенте Кальдерон". "Реал" разгромил "Атлетико"

– Коке назвал меня геем, – сказал Криштиану Роналду.

– Что? – переспросил один из партнеров.

– Он сказал мне: "Ты гей".

– Что будешь делать? – спросил другой напарник по команде.

– Ничего, а что я могу сделать? Он назвал меня геем, я ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Патриот Сибири

POLTOS, чтобы впахивать, как пашет Роналду, нужно быть настоящим мужиком. Гей или нет - не наше дело. Тем более, что он, как и требуют патриоты Путина, свою личную жизнь напоказ не выставляет, умы мальчиков руССкого мира не растлевает.

11:55

Блудный Свин

фрочо - это не гей, а кое что другое... в оригинале звучит по другому!!!

11:53

vsvtjo

Сказал бы он такое Винни Джонсу?

11:36

POLTOS

Футболист замечательный, но сколько голов ни забивай, образ дырявого набриолиненного полукокера всё перечеркивает. В России он никогда не получит признания из-за своего гомосексуального имиджа. У нас скорее будут помнить таких брутальных пацанов как Сергей Горлукович, Пол Гаскойн, Тони Адамс, Дженнаро Гаттузо. А Криштиану пусть боготворят четырнадцатилетние девочки…

10:41

Митяй Антибомж

Зашквар.

10:35

баламошка

Flamenco///////////////////////////////////Это признание только для такого энцефалопата-барсаглорика как ты. Иди танцуй отсюда, лол.

09:54

lyutik

Вот, оказывается, чем надо деньги зарабатывать! Много денег! А мы, идиоты, ходим на заводы, в офисы, работаем по 10 часов с одним выходным в неделю, а денег как не было, так и нет. Подставь дупло и ты в шоколаде!

09:39

Flamenco

баламошка Теперь весь день будет слышен радостный стук маленьких пальчиков болельщиков Барсы по клавиатуре. 09:26 ___________________________________________________________________________________________________________ ... читать умеешь? или такой же, как твой кумир?

09:32

баламошка

Теперь весь день будет слышен радостный стук маленьких пальчиков болельщиков Барсы по клавиатуре.

09:26

Flamenco

Кристина сама призналась))) Интересно: насколько обрадуются поклонники Криштиану?

09:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ