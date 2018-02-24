Кейлор Навас: "Поступок Роналду не удивил нас. Мы знаем, что он за человек"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас после победы над "Алавесом" (4:0) в матче чемпионата Испании оценил поступок нападающего Криштиану Роналду. Португалец мог оформить хет-трик, однако дал пробить пенальти Кариму Бензема.

– Рад, что помог команде. Все провели отличную игру, – цитирует Наваса AS. – Все довольны атмосферой в команде. Хотелось бы весь год играть на высшем уровне, однако мы тоже люди. Нужно хорошо закончить сезон и попытаться выиграть трофеи.

Что касается поступка Роналду, то это нас не удивило. Мы знаем, что он за человек. Этот поступок отражает ситуацию в команде. Мы счастливы.